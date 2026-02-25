Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Botafogo e Nacional Potosí se enfrentam pela Copa Libertadores nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Estádio Nilton Santos – Enegnhão -, no Rio de Janeiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Vitor Silva/Botafogo Nacional Potosi x BOTAFOGO pela Conmebol Libertadores no Estadio Victor Agustin Ugarte, 18 de Fevereiro de 2026. Potosi, Bolivia.



Botafogo e Nacional Potosí se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Estádio Nilton Santos – Engenhão -, no Rio de Janeiro, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pelo jogo de volta da Copa Libertadores.

O Botafogo perdeu o jogo de ida e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar na competição. Na primeira partida, o time carioca perdeu de 1 a 0. Um empate leva o jogo para os pênaltis.

A equipe boliviana, entretanto, não vai dar moleza. Além de ter vantagem, venceu os quatro últimos jogos.

Onde assistir Botafogo x Nacional Potosí ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ge TV e Disney+

O confronto é importante para a sequência do Botafogo na Libertadores, já que ambas as equipes brigam por uma vaga na próxima fase da competição.

Botafogo x Nacional Potosí – Copa Libertadores

Data e hora: 25 de fevereiro, às 21h30 (Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro