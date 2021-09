Bragantino faz 2 a 0 no Libertad e sai em vantagem na semifinal da Copa Sul-Americana

Ytalo e Artur marcaram os gols da vitória do Massa Bruta; partida de volta será dia 29, no Paraguai

EFE/Carla Carniel POOL Artur deu uma assistência e marcou um gol no jogo



O RB Bragantino fez um bom resultado no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana ao vencer o Libertad por 2 a 0, no Nabizão. A partida foi bem equilibrada e com muita disputa de ambos os lados, porém, aos 29 do primeiro tempo, Ytalo apareceu na área aproveitando um cruzamento de Artur e, de cabeça, abriu o placar. No início do segundo tempo, aos três minutos, zagueiro do Libertad desviou a bola com o braço e o árbitro marcou pênalti. Artur foi para a cobrança e converteu, ampliando para 2 a 0. Mesmo à frente do placar, o Bragantino não tirou o pé e chegou duas vezes com perigo. Uma em cobrança de falta de Artur e outra em desvio de Ytalo, com ótima defesa de Martín Silva. Poucos minutos depois de entrar, Luan Cândido fez o terceiro, mas o VAR anulou o lance. Com a vantagem, o Bragantino poderá perder por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira, dia 29, às 19h15 (horário de Brasília), no Paraguai.