Manchester United é eliminado da Copa da Liga Inglesa; Chelsea avança nos pênaltis

Red Devils jogaram com time reserva contra o West Ham e perderam por 1 a 0, no Old Trafford

Reprodução/ Twitter Manchester United entrou com time reserva em campo



A quarta-feira foi agitada para os clubes ingleses. Na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o poderoso Manchester United perdeu para o West Ham por 1 a 0, gol de Lanzini logo aos nove minutos de partida, e foi eliminado em pleno Old Trafford. Solskjaer decidiu levar à campo um time reserva, sem contar com seus principais jogadores, e pagou o preço por isso. O Tottenham também não teve vida fácil. Com um empate de 2 a 2 com o Wolverhampton no tempo normal, a decisão da vaga foi para os pênaltis. Os Lobos perderam três cobranças e classificaram o time do ex-técnico Nuno Espírito Santo.

Atual campeão europeu, o Chelsea também avançou nas penalidades. Com o empate em 1 a 1 no tempo normal com o Aston Villa, a vitória veio por 4 a 3 nos penais com o goleiro Kepa defendendo a cobrança de Nakamba, e Young chutando no travessão. O Arsenal passou fácil pelo AFC Wimbledon por 3 a 0, gols de Lacazette, Smith Rowe e Nketiah, mesmo resultado do Liverpool contra o Norwich. O Manchester City protagonizou a goleada da rodada ao fazer 6 a 1 no Wycombe Wanderers nesta terça-feira, 21.