CBF define datas e mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Flamengo e Fortaleza decidirão a vaga em casa contra Athletico-PR e Atlético-MG, respectivamente

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Semifinais da Copa do Brasil serão disputadas nos dias 20 e 27 de outubro



Sorteio realizado, nesta quarta-feira, 22, na sede da CBF apontou os mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Fortaleza decidirão seus duelos contra Athletico-PR e Atlético-MG, respectivamente, dentro de casa. Nos jogos de ida, dia 20 de outubro, o Athletico recebe o Flamengo, em Curitiba, enquanto o Fortaleza visita o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte. Dia 27, são as partidas de volta. No Maracanã e no Castelão. Os horários ainda não foram definidos. Entre os quatro finalistas, apenas o Fortaleza ainda não foi campeão do torneio. Nesta temporada, alcançou pela primeira vez a semifinal, ao eliminar o São Paulo.

Confira abaixo as datas das semifinais:

Dia 20

Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada)

Atlético-MG x Fortaleza (Mineirão)

Dia 27

Flamengo x Athletico-PR (Maracanã)

Fortaleza x Atlético-MG (Castelão)

*Com informações do Estadão Conteúdo