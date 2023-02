Brasil bate o Paraguai e conquista classificação para o Mundial Sub-20

Seleção acabou com um jejum de oitos anos, já que ficou de fora das duas últimas edições do torneio

Rafael Ribeiro/CBF Gols do triunfo brasileiro foram de Giovane e Ronald



O Brasil venceu por 2 a 0 o Paraguai, no estádio El Campin, em Bogotá, na Colômbia, e se classificou para a Copa do Mundo Sub-20 da Indonésia. Os gols foram de Giovane e Ronald. A equipe comandada por Ramon Menezes acabou com um jejum de oitos anos. O Brasil ficou de fora das duas últimas edições do torneio. A última participação da seleção foi em 2015, quando ficou com o vice-campeonato. Em relação a campanha da Canarinho no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, a Amarelinha chegou a um aproveitamento de 90% na competição, somando seis triunfos e um empate até o momento. O próximo jogo do Brasil será na quinta-feira, 9, contra os donos da casa, às 22 horas, no Metropolitano de Techo. Já no domingo, 12, a seleção pode ser campeã de forma invicta.