Terremoto na Turquia: Ex-Chelsea é encontrado com vida; goleiro morre soterrado 

Christian Atsu foi achado com dificuldades para respirar, além de um ferimento no pé; arqueiro turco Ahmet Eyüp Türkaslan estava de folga no momento da tragédia

Reprodução/Twitter/@ChristianAtsu20 Christian Atsu carrega a bola em partida válida pelo Campeonato Turco



O mundo do futebol recebeu notícias antagônicas nas últimas horas. O meio-campista Christian Atsu, que estava desaparecido após um terremoto atingir Turquia e Síria, foi encontrado com vida na tarde desta segunda-feira, 6. De acordo com informações da imprensa turca, o jogador com passagens por Chelsea, Porto, Newcastle e outros times importantes da Europa foi achado com dificuldades para respirar, além de um ferimento no pé. O volante ganês, atualmente no Hatayspor, foi levado a um hospital da cidade de Hatay, uma das mais afetadas pelos tremores. Por outro lado, o goleiro turco Ahmet Eyüp Türkaslan, que defendia o Yeni Malatyaspor, da 2ª divisão, morreu em Malatya, outra região severamente afetada pela tragédia. A informação foi confirmada pelo treinador do clube, Yilmaz Vural. “Dei à equipe dois dias de folga após o jogo. Muitos jogadores não estavam em Malatya. Apenas o nosso segundo goleiro, Ahmet Eyüp Türkaslan, estava lá. Eles salvaram a mulher dele. Estou arrasado”, lamentou. Através das redes sociais, Barcelona, Real Madrid e outras agremiações demonstram empatia e se solidarizaram. Até o momento, as autoridades registram mais de 3.600 vítimas fatais e 15 mil feridos em decorrência do terremoto, o mais forte dos últimos anos.