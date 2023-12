Rayssa Leal avança em 2º lugar para as semifinais do Mundial de Skate Street em Tóquio

Pâmela Rosa também carimbou sua vaga, enquanto Isabelly Ávila e Kemily Suiara foram eliminadas; no masculino, Gabryel Aguilar se classificou

Alexandre Loureiro/COB Rayssa Leal está na semifinal do Mundial de Skate Street



A skatista brasileira Rayssa Leal teve um ótimo desempenho no Mundial de Skate Street e garantiu sua vaga nas semifinais. A “Fadinha” se classificou após obter o 2º lugar nas quartas de final, disputada nesta sexta-feira, 15. O evento está sendo realizado em Tóquio, no Japão, e Rayssa terá a companhia de sua compatriota Pâmela Rosa, que também avançou para a próxima fase, ficando na 10ª posição. As provas ocorreram na madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. Rayssa se destacou desde o início, obtendo pontuações de 70,68 e 74,87 em suas duas voltas. Ela ficou atrás apenas da australiana Chloe Covell, que obteve a maior pontuação, com 77,26. Além da “Fadinha”, outras skatistas japonesas também avançaram para as semifinais. Akama Luz, Nishiya Momiji, Oda Yumeka e Nakayama Funa ficaram atrás da brasileira, ocupando as posições seguintes. Pâmela Rosa, por sua vez, obteve sua melhor nota na segunda volta, com 55,25. No entanto, nem todas as skatistas brasileiras conseguiram avançar para a próxima fase. Isabelly Ávila ficou na 19ª posição, com 37,95 na primeira volta, enquanto Kemily Suiara ocupou a 32ª colocação, com 8,14 na primeira volta. Ambas não conseguiram se classificar entre as 16 melhores, que avançaram para as semifinais. No masculino, o representante brasileiro nas semifinais será Gabryel Aguilar, que terminou as quartas de final na 11ª posição. Sua melhor nota foi obtida na segunda volta, com 60,69. Infelizmente, Lucas Rabelo e Kelvin Hoefler, medalhista olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021, foram eliminados. Rabelo ficou em 22º lugar, com 45,73, enquanto Hoefler ocupou a 25ª colocação, com 39,36.