Brasil conhece os adversários do futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Seleção masculina vai reeditar final da Rio 2016 contra Alemanha; no feminino o Brasil reencontrará a China logo na primeira rodada

Reprodução Seleções do Brasil tentarão ouro em Tóquio



Nesta quarta-feira, 21, aconteceu o sorteio dos grupos de futebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam no dia 23 de julho, no Japão. No masculino o Brasil volta a enfrentar a Alemanha, adversário da final na Rio 2016 que rendeu medalha de ouro para a seleção canarinho. Os dois caíram no Grupo D junto com Costa do Marfim e Arábia Saudita e abrirão o torneio no dia 22 de julho (antes da Abertura oficial do evento), em Yokohama. A segunda partida será contra o país africano no dia 25, também em Yokohama, e o Brasil encerra a fase de grupos contra a Arábia no dia 28 de julho, em Saitama. O time de Tite busca o bicampeonato.

A equipe feminina também conheceu suas adversárias. A seleção caiu no Grupo F com China, Zâmbia e Holanda. Repetindo 2016, as comandadas de Pia Sundhage estreiam no torneio contra as chinesas, no dia 21 de julho, no estádio Miyagi. O segundo jogo será no mesmo local contra a Holanda no dia 24 e o último confronto da fase de grupos é contra a Zâmbia no dia 27 de julho. Com duas medalhas de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008, a seleção feminina busca o título inédito.

Confira abaixo o calendário completo da fase de grupos das seleções brasileira:

Seleção Masculina – Grupo D

Jogo 1 – Brasil x Alemanha

Dia 22 de julho, às 5h30 (horário de Brasília)

Jogo 2 – Brasil x Costa do Marfim

Dia 25 de julho, às 5h30

Jogo 3 – Brasil x Arábia Saudita

Dia 28 de julho, às 5h

Seleção Feminina – Grupo F

Jogo 1 – Brasil x China

Dia 21 de julho, às 5h

Jogo 2 – Brasil x Holanda

Dia 24 de julho, às 8h

Jogo 3 – Brasil x Zâmbia

Dia 27 de julho, às 8h30