Na estreia da Libertadores, Flamengo vence de virada o Vélez Sársfield

Willian Arão, Gabriel e Arrascaeta marcaram os gols da vitória por 3 a 2 do rubro-negro

Reprodução/ Twitter Flamengo vence de virada



O Flamengo estreou na Copa Libertadores 2021 nesta terça-feira, 20, contra o Vélez Sársfield, fora de casa, e empatou em 1 a 1. O resultado deixa as equipes empatadas em primeiro no Grupo G, que ainda tem Liga de Quito e Unión La Calera. Na primeira rodada, as equipes fizeram um jogo bem equilibrado. Os argentinos saíram na frente aos 21 minutos do primeiro tempo com Lucas Janson pela direita. Aos 43, Willian Arão recebeu de Gerson e bateu tirando do goleiro Hoyos para igualar o placar. Ainda no primeiro tempo, Everton Ribeiro teve a chance de virar o placar, mas mandou para fora.

No retorno do intervalo, o Vélez voltou a se colocar à frente do placar. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio, Janson escorou de cabeça e marcou o segundo dele no jogo. A igualdade, no entanto, veio rápido. Aos 16, Gabigol deixou tudo igual em cobrança de pênalti. O rubro-negro ainda virou aos 35 minutos com Arrascaeta. O Vélez ainda teve um jogador expulso no último minuto de jogo. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Unión La Calera na terça-feira, dia 27, às 19h15 (horário de Brasília).