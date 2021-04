Grêmio fecha com técnico Tiago Nunes até dezembro de 2022

Treinador deve chegar em Porto Alegre na quinta-feira, 22, para acompanhar a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, contra La Equidad

Joka Madruga/Futura Press/Estadão Conteúdo Tiago Nunes comandou o Corinthians durante a temporada de 2020



O Grêmio anunciou nesta quarta-feira, 21, a contratação do técnico Tiago Nunes, ex-treinador do Corinthians. Nunes comandou o Timão de novembro de 2019 a setembro de 2020, quando foi demitido após uma série de maus resultados. Com o contrato assinado até dezembro de 2022, o treinador deve chegar em Porto Alegre na quinta-feira, 22, para acompanhar a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, contra La Equidad. Nunes será apresentado oficialmente na sexta-feira, 23, antes da viagem para Erechim. Antes da passagem pelo Corinthians, o treinador pelo Athletico Paranaese, onde se tornou campeão da Copa Sul-Americana, 2018, além de Levain Cup e Copa do Brasil, em 2019. Ele também treinou a equipe Sub-15 do Grêmio, onde conquistou o Campeonato Estadual de 2013, e equipes do interior gaúcho e paulista.