Brasil derrota China em último teste antes da Copa do Mundo Feminina; Marta é poupada de jogo-treino

Thais Magalhães/CBF Luana anotou um golaço no jogo-treino entre Brasil e China



A seleção brasileira feminina venceu a China por 3 a 0, em Gold Coast, na Austrália, no último teste antes da Copa do Mundo. Os gols da Canarinho foram marcados por Luana, Kathellen e Rafaelle – assista abaixo. Com portões fechados, o jogo-treino foi disputado em três tempos de 30 minutos. A técnica Pia Sundhage aproveitou a atividade para testar o time, alternando opções em campo. Melhor jogadora do mundo em seis oportunidades, Marta foi preservada da atividade para evitar sobrecarga. O mesmo ocorreu com as atacantes Geyse e Bia Zaneratto, além da zagueira Tainara. A atacante Nycole não participou da atividade, pois se recupera de uma leve torção no tornozelo direito, que aconteceu no amistoso entre Brasil e Chile, em Brasília. A estreia da Amarelinha está marcada para 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide. No Grupo F, o Brasil também vai encarar França e Jamaica. O Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia acontecerá entre 20 de julho e 20 de agosto.