Brasil derrota Equador e avança às quartas de final do Mundial sub-17

Amarelinha espera vencedor de Argentina x Venezuela para conhecer seu rival na próxima fase

📸: Estevão marcou duas vezes na vitória do Brasil sobre o Equador



O Brasil não decepcionou nesta segunda-feira, 20, ao derrotar o Equador por 3 a 1, no Manaham Stadium, na Indonésia, em partida válida pelas oitavas de final do Mundial sub-17. A seleção brasileira saiu na frente com Estevão, que recebeu de Kauã Elias e soltou uma bomba para estufar as redes. Nos acréscimos do primeiro tempo, porém, os equatorianos empataram com Bermúdez. Após o intervalo, a Canarinho voltou à frente do placar novamente com Estevão, em cobrança de falta que contou com desvio na barreira. Já aos 44 minutos da etapa complementar, Luighi completou cruzamento de Pedro Lima para dar números finais ao duelo. Agora, a Amarelinha espera vencedor de Argentina x Venezuela para conhecer seu rival nas quartas de final. Do mesmo lado da chave, a Espanha bateu o Japão e terá pela frente Alemanha ou Estados Unidos. França x Senegal, Inglaterra x Uzbequistão, Mali x México e Marrocos x Irã são os outros jogos das oitavas de final.