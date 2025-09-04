Brasil domina Chile no Maracanã, vence por 3 a 0 e assume vice-liderança das Eliminatórias

Estevão, Lucas Paquetá e Luiz Henrique foram os autores dos gols da vitória; seleção volta a jogar na terça-feira (9) contra a Bolívia

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO runo Guimarães, do Brasil, comemora após marcar o terceiro gol da equipe na partida entre Brasil e Chile válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro



No provável último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026, a equipe de Carlo Ancelotti dominou o Chile, nesta quinta-feira (4), e venceu por 3 a 0, em um Maracanã com mais de 50 mil pessoas., em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias. Com o resultado, o Brasil chegou a 28 pontos e assumiu a vice-liderança, 10 pontos atrás da Argentina que está na primeira posição. O primeiro gol saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Estêvão aproveitou o rebote do goleiro chileno e abriu o placar com um chute certeiro. No segundo tempo, o Brasil ampliou em sequência: Lucas Paquetá marcou de cabeça após cruzamento de Luiz Henrique, e Bruno Guimarães fechou a vitória ao completar jogada coletiva iniciada pelo próprio Luiz Henrique.

A equipe brasileira dominou o confronto do início ao fim. Após um ritmo mais controlado no final da primeira etapa, as alterações feitas por Ancelotti deram novo fôlego ao time, que confirmou a vitória de forma tranquila diante da torcida. Do outro lado, o Chile segue em situação delicada. A seleção chilena permanece na lanterna das Eliminatórias, com apenas 10 pontos, já sem chances de classificação. Na próxima rodada, o Brasil encara a Bolívia, fora de casa, na terça-feira (9). Já o Chile fecha sua participação contra o Uruguai, também no mesmo dia.