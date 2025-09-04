Jovem Pan > Notícias > Economia > Paraguai se classifica para a Copa do Mundo depois de 16 anos, e presidente anuncia feriado nacional

Paraguai se classifica para a Copa do Mundo depois de 16 anos, e presidente anuncia feriado nacional

Com o resultado, a seleção paraguaia soma 25 pontos e fica na sexta posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 23h35
  • BlueSky
Photo by Daniel DUARTE / AFP paraguai copa do mundo 2026 Atacante paraguaio número 19 Gabriel Avalos comemora após a partida de futebol entre Paraguai e Equador, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção

O Paraguai empatou em 0 a 0 com o Equador nesta quinta-feira (4), em Assunção, e se classificou para a Copa do Mundo de 2026, depois de 16 anos sem disputar o torneio. A seleção paraguaia voltará a jogar um Mundial depois de ficar fora das edições de 2014, 2018 e 2022. Na última participação, na África do Sul, o Paraguai foi até as quartas de final e acabou eliminada pela Espanha, que se sagraria campeã. Com o resultado, a seleção paraguaia soma 25 pontos e fica na sexta posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, a última que dá vaga direta no Mundial do ano que vem, e não pode mais ser alcançada pela Venezuela (7ª).

Na próxima terça-feira, o Paraguai encerra sua campanha nas Eliminatórias visitando o Peru em Lima, enquanto o Equador, já classificado, receberá a atual campeã do mundo, Argentina, em Guayaquil. A conquista dos paraguaios, fez o presidente, Santiago Peña, anunciar feriado nacional, para celebrar o feito. “Amanhã é feriado nacional”, estava escrito no telão no estádio.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp
paraguai copa do mundo 2026 (1)

Decreto Nacional do feriado no Paraguai por causa da classificação à Copa do Mundo │Divulgação

Leia também

Libertadores Feminina terá três representantes de São Paulo; confira os grupos
Corinthians sai na frente, vê Bragantino virar, mas vence por 3 a 2 no Paulistão Feminino
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >