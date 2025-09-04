Palmeiras goleia Realidade Jovem por 7 a 0 e assume vice-liderança do Paulistão Feminino

Reprodução/Instagram/@palmeirasfeminino Palmeiras goleia Realidade Jovem por 7 a 0 no Campeonato Paulista



O Palmeiras não tomou conhecimento do Realidade Jovem e venceu por 7 a 0, nesta quinta-feira (4), na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. Com o resultado, o Verdão chegou a 16 pontos e reassumiu a vice-liderança da competição, atrás apenas do Corinthians. O jogo começou com emoção: o time alviverde perdeu um pênalti logo nos primeiros minutos, mas não demorou para abrir o placar. Laís Estevam, Ingryd e Laís Melo balançaram as redes ainda no primeiro tempo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na etapa final, as substitutas mantiveram o ritmo intenso. Espinales ampliou, Diany marcou de cabeça, Yoreli Rincón se redimiu da penalidade desperdiçada com um golaço de cobertura e Greicy fechou a goleada. Enquanto o Palmeiras se consolida na briga pela ponta da tabela, o Realidade Jovem segue na lanterna do campeonato, com apenas um ponto conquistado em oito jogos. Com o triunfo, o Palmeiras chegou a 16 pontos e ultrapassou o São Paulo e a Ferroviária, reassumindo a vice-liderança atrás do Corinthians, que soma 21 pontos.