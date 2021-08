Brasil é derrotado pelo Senegal na prorrogação e está fora da Copa do Mundo de futebol de areia

A seleção brasileira deu adeus ao sonho do hexacampeonato nesta quinta-feira, 26, ao perder para os senegaleses por 5 a 4, depois de dominar e colocar dois gols de vantagem sobre os africanos

Reprodução/Twitter/@FIFAcom A seleção brasileira foi derrotado por Senegal e está fora da Copa do Mundo de futebol de areia



A seleção brasileira de futebol de areia deu adeus ao sonho do hexacampeonato da Copa do Mundo na manhã desta quinta-feira, 26, ao ser derrotada por Senegal, na prorrogação, em partida válida pelas quartas de final e realizada na cidade de Moscou, na Rússia. À frente do placar na maior parte do tempo, o Brasil levou o empate de 3 a 3 nos minutos finais. Já no tempo extra, os senegaleses levaram a melhor, vencendo por 5 a 4. Organizada pela Fifa desde 2005, a competição tem a Canarinho como maior ganhadora, com cinco taças. Portugal e Rússia, com duas cada, vem na sequência, enquanto a França soma um título.

O Brasil fez um bom começo de jogo e chegou a ir para o último período com a vantagem de 3 a 1, obtida com gols de Rodrigo, Filipe e Catarino. No terceiro tempo, no entanto, a seleção deu mole, sofreu o empate a dois minutos do fim e viu a partida ir para a prorrogação. Abalada, a seleção brasileira sofreu com a força física de Senegal, levando dois gols na sequência. Já nos últimos segundos, Rodrigo até descontou, mas era tarde para buscar a igualdade. “Levantar a cabeça, seguir em frente. Parabenizar eles também pelo bom trabalho. O Beach Soccer está crescendo no mundo todo. A cada edição que passa Senegal está melhor. Entramos no jogo deles. Estava 3 a 1, era pra ter tido frieza, tranquilizado e não ter entrado no jogo deles de correria”, disse o capitão Catarino.