Fortaleza anuncia contratação de Lucas Lima, do Palmeiras, por empréstimo

Contestado por parte da torcida palmeirense, o meia não entra em campo desde o começo de junho, quando o Verdão foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB

Reprodução/Fortaleza Lucas Lima foi emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza



O Fortaleza confirmou na tarde desta quarta-feira, 25, que chegou a um acordo com o Palmeiras pelo empréstimo do meio-campista Lucas Lima. Em nota, o Leão do Pici informou que o contrato será válido até o final de 2021. Assim, o meia chega para reforçar o time cearense no Campeonato Brasileiro – atualmente, a equipe é a terceira colocada na tabela. Já na Copa do Brasil, onde o grupo comandado por Vojvoda enfrenta o São Paulo nas quartas de final, o atleta não estará à disposição, já que participou da competição com a camisa palmeirense.

“É um grande jogador, com passagem pela seleção brasileira e com protagonismo nos últimos anos. Conversei pessoalmente com ele e ele demonstrou muita vontade de jogar no Fortaleza, de nos ajudar neste projeto. A gente está feliz com o acerto”, afirmou Marcelo Paz, que mais cedo havia despistado sobre o negócio. Lucas Lima, assim, pode ganhar mais oportunidades. Contestado por parte da torcida do Palmeiras, ele não entra em campo desde o começo de junho, quando o Verdão foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB. Neste período, o jogador chegou a ser multado por ter sido flagrado em uma festa clandestina.