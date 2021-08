Presidente do Fortaleza não confirma acerto, mas exalta Lucas Lima: ‘É um craque’

Marcelo Paz não confirmou a negociação e disse que o foco do clube é na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil

Palmeiras/ Divulgação Lucas Lima deve ser emprestado ao Fortaleza



O Fortaleza está muito perto de chegar em um acordo com o Palmeiras pelo empréstimo do meio-campista Lucas Lima. Apesar de não confirmar a negociação, o presidente do Leão, Marcelo Paz, exaltou o jogador palmeirense. “O Lucas Lima é um grande jogador. Eu entendo que é um craque, um jogador que tem muita qualidade técnica. Foi muito bem no Santos, esteve na seleção brasileira. Também teve ótimos momentos no Palmeiras. É um jogador que, certamente, nos interessaria muito. Eu estou muito no foco do jogo de hoje a noite [contra o São Paulo pela Copa do Brasil], mas eu posso dizer sim, que o Lucas Lima é um jogador interessantíssimo”, disse nesta quarta-feira, 25, em entrevista ao “Jogo Aberto”, da TV Bandeirantes.

Mesmo com os elogios, o presidente do Fortaleza não deu mais detalhes sobre a negociação — segundo o repórter Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, apenas a divisão do salário de Lucas Lima pode impedir um acerto. De acordo com o mandatário, o foco é na partida das 21h30 (de Brasília) desta quarta, diante do São Paulo, no Morumbi, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil — o jogo de volta acontece no Castelão, no dia 15 de setembro.