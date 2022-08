Brasil emplaca cinco jogadoras na seleção da Copa América feminina; confira

Equipe ideal teve representantes da vice Colômbia, da Argentina e do Paraguai

Reprodução/ Twitter @CopaAmerica Seleção brasileira levou o oitavo título da competição em nove possíveis



A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 02, a equipe ideal da Copa América feminina – que terminou no sábado com vitória do Brasil contra a Colômbia por 1 a 0 – com as melhores jogadoras de cada posição. Octacampeã, a seleção brasileira emplacou cinco atletas no time: a goleira Lorena (Internacional), as laterais Tamires (Corinthians) e Antônia (Madrid FF), a zagueira Rafaelle (Arsenal) e a atacante Debinha (North Carolina Courage), artilheira da seleção ao lado de Adriana com cinco gols. A vice-campeã Colômbia colocou três atletas na lista: Montoya, Usme e a revelação Linda Caicedo, de apenas 17 anos. A Argentina teve Barroso (do Palmeiras) e Yamila Rodríguez; Martínez foi a representante do Paraguai. A goleira brasileira também recebeu o prêmio de melhor goleira do torneio, não tendo sido vazada em nenhum dos seis jogos da competição.