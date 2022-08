Suárez é relacionado no Nacional e pode estrear contra o Atlético-GO na Sul-Americana

Atacante começa o jogo no banco de reservas no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu

Reprodução/ Twitter @Nacional Torcida está ansiosa pela estreia de Suárez no Nacional-URU



O uruguaio Luis Suárez está relacionado para a partida do Nacional-URU contra o Atlético-GO nesta terça-feira, 02, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo que se inicia às 19h15 (horário de Brasília), em Montevidéu, o atacante que é a grande novidade da equipe para a temporada, começará no banco e pode entrar no decorrer da partida. Suárez terminou seu contrato com o Atlético de Madrid e chegou a ser especulado em variados clubes, inclusive brasileiros, mas pela paixão decidiu jogar até o fim do ano pelo Nacional, que é seu time de coração. Ele foi apresentado à torcida no último fim de semana. Aos 35 anos, Suárez ainda dá conta do ataque. Na última temporada marcou 17 gols em 54 jogos, dando duas assistências. O Atlético busca um avanço inédito na competição e define a vaga na próxima semana, em Goiânia.