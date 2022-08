Árbitra é agredida por jogador em liga regional da Argentina e pede justiça

Dalma Cortadi levou um soco de Cristian Tirone, pelas costas, durante partida da 3ª divisão da liga de Tres Arroyos; jogador foi preso

Reprodução/ Twitter Árbitra levou soco, por trás, no pescoço e chegou a cair no gramado



A árbitra de futebol argentino, Dalma Cortadi, apelou nesta segunda-feira, 1º, para que a justiça seja feita após ser agredida dentro de campo durante uma partida da liga regional da Argentina. O lance aconteceu durante o jogo entre Independencia e Garmense, da 3ª divisão da liga de Tres Arroyos, no final de semana. Cristian Tirone, de 34 anos, deu um soco nas costas de Cortadi após discordar de um cartão amarelo por falta. O jogador foi preso e a árbitra levada ao hospital, passou horas em observação, mas está bem. Em vídeo é possível ver Tirone mirando na cabeça da árbitra, mas acertando na altura do pescoço. “Caí e não me lembro de mais nada. Quando me levantei, estava tonta e enjoada. Nunca aconteceu nada assim comigo”, disse ela ao jornal Ole. “Queremos que a justiça seja feita e que este homem pague pelo que fez. Isso é o que importa”, acrescentou ela. A Liga repudiou o ataque e o Germense o demitiu.

Assista ao vídeo: