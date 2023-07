Brasil enfrenta a China em último teste antes da estreia na Copa do Mundo Feminina

Em busca do título inédito, seleção brasileira inicia sua trajetória no Mundial em 24 de julho, diante do Panamá

Thais Magalhães/CBF Seleção brasileira feminina está na Austrália, um dos países que sediará a Copa do Mundo



A CBF anunciou que a seleção brasileira feminina fará um jogo-treino diante da China, a partir das 23 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 12, em Gold Coast, na Austrália. A partida será disputada em três etapas de 30 minutos e será o último teste antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para 24 de julho, diante do Panamá. Na atividade de hoje, a técnica Pia Sundhage ajustou os últimos detalhes antes do duelo com um 11 x 11, projetando as titulares da partida e aprimorando as jogadas de bola parada. A atacante Marta, seis vezes melhor do planeta, foi preservada do treinamento. O último confronto diante das chinesas ocorre na primeira rodada dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando a Amarelinha levou a melhor e goleou por 4 a 0. No Grupo F do Mundial, as brasileiras também vão enfrentar França e Jamaica. Os dois melhores países de cada chave avançam às oitavas de final. A decisão está marcada para ocorrer em 20 de agosto.