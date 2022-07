Brasil estreia com goleada contra a Argentina na Copa América feminina

Adriana (2x), Bia Zaneratto e Debinha fizeram os gols no clássico; próximo adversário é o Uruguai

Thais Magalhães/CBF Adriana fez dois na partida contra a Argentina



A seleção brasileira feminina estreou com goleada contra a Argentina, por 4 a 0, na Copa América feminina, na Colômbia. O primeiro tempo foi dominado pela seleção brasileira. Aos 27 minutos, Tamires cruzou para Adriana livre na pequena área para abrir o placar. Não demorou muito e aos 34 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Brasil em Bia Zaneratto. A atacante foi para a cobrança e converteu, ampliando a vantagem. Aos 37, a Argentina ensaiou uma reação e acertou o travessão. Na volta do intervalo, a seleção continuou bem e logo aos 12 minutos, em lance de contra-ataque, Adriana driblou a goleira e fez o terceiro do Brasil (e seu segundo na partida). Aos 87, Debinha (que entrou no segundo tempo) fez um golaço com drible na goleira e fechou em 4 a 0. Na próxima rodada, o adversário será o Uruguai na terça-feira, dia 12, às 18h (horário de Brasília).