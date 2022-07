Red Bull Bragantino goleia Avaí e se afasta da zona de rebaixamento

Time paulista venceu por 4 a 0 e assume, temporariamente, a décima posição do Campeonato Brasileiro

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Red Bull Bragantino, comemora o seu gol durante partida contra o Avaí válida 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022



O Red Bull Bragantino dominou o jogo contra o Avaí do começou ao fim e goleou o time catarinense na noite deste sábado, 9, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcando três vezes no primeiro tempo e uma no segundo. Com gols de Luan Cândido, Alerrandro, Helinho e Praxedes, time paulista fez 4 a 0. A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas do Red Bull Bragantino, que assume, temporariamente, a décima posição, com 21 pontos. Já o Avaí chegou ao quarto jogo sem vitória e está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento: é o 14º colocado, com 18 pontos. O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, dia 17 de julho, e enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte. O Avaí, por sua vez, recebe no sábado, 16, o Santos.