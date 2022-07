Na despedida de Fred, Fluminense vence o Ceará por 2 a 0 com Maracanã lotado

Centroavante foi ovacionado em último jogo da carreira; Tricolor das Laranjeiras subiu para segundo na tabela

NAYRA HALM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fred fez o último jogo pelo Fluminense em sua carreira, com o Maracanã lotado



Fred se despediu do futebol neste sábado, 09, no duelo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante decidiu se aposentar do esporte por problemas na visão. Ele entrou em campo aos 31 minutos e foi ovacionado. Quem abriu o placar foi Germán Cano, logo aos 39 minutos. No segundo tempo, aos nove minutos, Matheus Martins ampliou o marcador. Nos acréscimos, o time cearense diminuiu com Luiz Otávio. Fred teve muitas homenagens em campo, com mosaicos e a torcida entoando músicas. Famosos também estiveram no Maracanã. A vitória levou o Fluminense ao segundo lugar na tabela, com 27 pontos, empatado com Athletico-PR e Atlético-MG, mas o segundo ainda não entrou em campo.

Agora é pra valer! Fred entra em campo pela última vez na carreira 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/EJ5igVszPg — ge (@geglobo) July 9, 2022