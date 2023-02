Brasil goleia Venezuela e passa a liderar grupo do Sul Americano Sub-20

Vitor Roque, Andrey Santos e Pedrinho anotaram os tentos brasileiros; seleção volta a campo pelo torneio continental na próxima segunda-feira, às 19h30, em jogo contra o Paraguai

Rafael Ribeiro / CBF Brasil passou a liderar o hexagonal no Sul Americano Sub-20



A seleção brasileira goleou a Venezuela na noite desta sexta-feira, 3, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Com o resultado, o Brasil volta a liderar o hexagonal do torneio continental. Os gols foram anotados por Vitor Roque e Andrey Santos – artilheiros e vice-artilheiros da competição – e Pedrinho. Após ter que se reinventar no segundo tempo, já que a seleção não teve inspiração e mostrou um futebol deficitário nos primeiros 45 minutos de jogo, o início de segundo tempo foi incisivo. O goleiro Mycael realizou boas defesas – principalmente no cabeceio de Kelsy, para evitar que os venezuelanos abrissem o placar. Agora, nesta fase do torneio, seis seleções se enfrentam numa disputa de pontos corridos. O time que terminar em primeiro é considerado campeão do torneio. O placar auxilia o Brasil, já que o critério de desempate é o saldo de gols – caso uma seleção esteja em primeira com o mesmo número de pontos do segundo colocado. É justamente o que mantém a seleção em primeiro, já que a amarelinha está empatada com o Uruguai com seis pontos. O próximo confronto dos comandados de Ramon Menezes sera na próxima segunda-feira, contra o Paraguai, às 19h30.