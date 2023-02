Brasil marca dois no fim, vence Uruguai e conquista Sul-Americano sub-20

Andrey e Pedrinho marcaram no fim e confirmaram o título da seleção brasileira na Colômbia

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Brasil venceu Uruguai e conquistou o Sul-Americano sub-20



A seleção brasileira conquistou o Sul-Americano sub-20 neste domingo, 12, ao derrotar o Uruguai por 2 a 0, na última rodada do hexagonal final, disputado em território colombiano. Iniciando o duelo como segundo colocado, justamente atrás dos uruguaios, o time treinado por Ramón Menezes precisava da vitória e buscou o resultado apenas no fim. Já aos 38 minutos do segundo tempo, Andrey aproveitou bela assistência de Kaiki Bruno, marcou e deu mais tranquilidade para a Canarinho. Aos 46 minutos, Pedrinho não desperdiçou contra-ataque, deixou sua marca e liquidou o resultado. Com os ânimos exaltados, os rivais se estranharam antes do apito final – Douglas, inclusive, chegou a ser expulso. O entrevero, porém, não atrapalhou a festa dos meninos brasileiros, que acumularam 7 vitórias, dois empates e nenhuma derrota na campanha.