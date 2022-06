Brasil não encanta, mas vence amistoso contra o Japão com gol de Neymar

Apesar de dominar a posse de bola e ter o controle do jogo na maior parte do tempo, o Brasil pecou nas finalizações e só marcou o gol da vitória aos 32 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti

Lucas Figueiredo/CBF Neymar marcou de pênalti na vitória da seleção brasileira contra o Japão



A seleção brasileira não demonstrou uma bela atuação, mas conquistou sua quinta vitória consecutiva nesta segunda-feira, 6, ao bater o Japão por 1 a 0, na cidade de Tóquio, no segundo e último amistoso da data Fifa de junho. Apesar de dominar a posse de bola e ter o controle do jogo na maior parte do tempo, o Brasil pecou nas finalizações e só marcou o gol da vitória aos 32 minutos do segundo tempo, com Neymar convertendo uma penalidade. Agora, a Canarinho tem partida marcada diante da Argentina, no dia 22 de setembro, ainda em local indefinido, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas – o clássico é um jogo atrasado, que foi interrompido pela Anvisa. Depois, caso não marque mais nenhum amistoso, os comandados de Tite estreiam na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Suíça e Camarões são os outros rivais da equipe verde e amarela.

Mesmo sendo a visitante, a seleção brasileira conseguiu se impor na etapa inicial, ficando mais tempo com a bola e chutando mais vezes. Somente no primeiro tempo, o Brasil arriscou 14 finalizações, contra apenas uma dos japoneses. Mesmo com a soberania dentro da partida, a Canarinho não criou tantas chances claras. As melhores tentativas foram com Lucas Paquetá, que acertou a trave no minuto inicial, e os atacantes Raphinha e Neymar. O segundo fez o goleiro Gonda trabalhar. No retorno do intervalo, o Japão arriscou algumas subidas, mas foi contido pela rápida reposição defensiva brasileira – os comandados de Tite também levaram a melhor nos jogos aéreos. Ainda assim, faltou criatividade para o Brasil, que só marcou após Richarlison sofrer pênalti, aos 32 minutos. Na batida, Neymar mostrou calma, deslocou o arqueiro e anotou o tento da vitória. Com o resultado, a seleção chega a 13 partidas de invencibilidade.