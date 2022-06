Brasil faz história e conquista medalha de bronze no Mundial de Ginástica Rítmica

Ao som de Charles Chaplin, conjunto brasileiro ficou em terceiro na série com bolas e fitas

Reprodução/ Twitter @timebrasil Equipe do Brasil leva a segunda medalha em Copas do Mundo de Ginástica Rítmica



A seleção brasileira feminina de Ginástica Rítmica fez história neste domingo, 5. No Mundial de Pesaro, na Itália, o conjunto brasileiro se apresentou ao som de Smile, de Charles Chaplin, na série com duas bolas e três fitas e levou a nota 28.650, ficando atrás apenas da Itália e Bulgária, que receberam 32.450 e 29.850, respectivamente. O conjunto é composto por Bárbara Galvão, Duda Arakaki, Déborah Medrado, Giovana Silva e Nicole Pircio. Essa é a segunda medalha da história do país em Copas do Mundo de Ginástica Rítmica. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2021, o grupo não conseguiu se classificar para as finais dos aparelhos.