Brasil perde para os EUA por 2 a 1 e encerra participação na SheBelieves Cup

Brasil fez bom jogo contra atuais campeãs mundiais, mesmo com derrota; próximo jogo é Finalíssima contra a Inglaterra

Thais Magalhães/CBF Seleção feminina está em ano de Copa do Mundo



Na primeira Data Fifa de 2023, a seleção brasileira feminina perdeu duas partidas e venceu uma. Nesta quarta-feira, 22, a equipe de Pia Sundhage encerrou sua participação na SheBelieves Cup com uma derrota para a seleção dos Estados Unidos por 2 a 0. A vitória deu o título do torneio amistoso para as norte-americanas. O Brasil fez um bom primeiro tempo, mas teve problemas na finalização. Nos acréscimos, Morgan marcou um golaço e abriu o placar para as donas da casa. No segundo tempo, aos 17 minutos, depois de roubada de bola, Pugh ampliou. Aos 44 minutos, Ludmila diminuiu para o Brasil, de cabeça. Ela tinha entrado minutos antes. O jogo terminou 2 a 1. Em ano de Copa do Mundo, o Brasil ainda enfrentará a Inglaterra em 6 de abril, pela Finalíssima, e na sequência faz amistoso contra a Alemanha. Em julho, a seleção estará no Mundial.