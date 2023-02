Xavi revela conversa com Messi e faz lobby por volta ao Barcelona: ‘Depende dele’

Rumores de que o argentino deixará o PSG na próxima janela crescem na Europa; pai de Messi nega transferência

Reprodução/PSG Messi pode sair do PSG na próxima temporada



Em meio a rumores de uma saída de Lionel Messi do PSG, o treinador do Barcelona e ex-companheiro do argentino em campo, Xavi, falou sobre uma possível transferência do craque. “Leo sabe que esta é sua casa e as portas estão abertas. Ele é meu amigo e estamos em contato permanente. Um retorno só dependerá dele”, afirmou o treinador nesta quarta-feira, 22, em coletiva. “Messi é o melhor jogador da história e sempre se encaixará (no Barcelona)”, completou. O Barça é hoje o atual líder do Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem para o Real Madrid. Está nas semifinais da Copa do Rei e nas oitavas da Liga Europa. Nesta quinta enfrenta o United por vaga nas quartas de final. O time está bem-arrumado e entrosado, após temporadas de instabilidade. O pai e agente de Messi, Jorge Messi, garantiu que não há conversas. Desde sua saída conturbada em 2021, o jogador tem mágoa com o presidente Joan Laporta e não gostaria mais de trabalhar com o dirigente.

Chance de classificação na Liga Europa

Nesta quinta-feira, 23, o Barcelona de Xavi tem um duelo decisivo. Após empatar por 2 a 2 na ida, a equipe enfrentará o Manchester United em Old Trafford, e o treinador comentou sobre as ausências de Pedri, Gavi e Dembélé. “Estamos aqui para competir. As ausências não podem ser desculpa e acho que temos time para vencer e seguir em frente”, afirmou o treinador. “Pedri dá ordem no meio-campo, não perde bolas, e Gavi é pura paixão, e é disso que precisamos amanhã”. Xavi ainda classificou o atacante Rashford como um “diferencial” da disputa e elogiou o time de Erik Ten Hag. “Eles são o melhor United que vi em anos. As chaves para o jogo são intensidade, duelos, ter personalidade. Temos de jogar sem complexos, esquecer o que aconteceu nos últimos anos na Europa”, finalizou. A partida acontece às 17h (horário de Brasília) e tem transmissão da ESPN e Star+.

*Com informações do Estadão Conteúdo