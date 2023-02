Thomaz Bellucci perde no Rio Open e encerra carreira: ‘Conquistei mais do que esperava’

Após 18 anos no tênis profissional, Bellucci se aposenta no Top 10 da história do país

Reprodução/ twitter @RioOpenOficial Thomaz Bellucci fez último jogo da carreira nesta quarta-feira, 22, no Rio Open



Thomaz Bellucci encerrou sua carreira no tênis profissional. Após 18 anos, o brasileiro fez seu último jogo nesta quarta-feira, 22, no Rio Open. Ele perdeu do argentino Sebastien Baez por 6/3 e 6/2 após 1h34min de jogo. Thomaz foi aplaudido de pé, homenageado e se emocionou. “É um dia triste, mas feliz também. Triste porque nossa nova geração não vai poder vê-lo jogar mais. Mas pudemos te ver dando tudo na quadra e nos representando muito bem. Orgulho gigantesco tivemos o prazer de te ver jogar. Parabéns, Thomas”, exclamou a organização. Os tenistas Marcelo Melo e André Sá e os técnicos Leo Azevedo e João Zwetsch, além dos familiares do tenista estiveram em quadra. Um vídeo com mensagens de pessoas que acompanharam sua carreira também passou no telão. Desde os pais até os tenistas com os quais fez parceria ou mesmo foi rival. Guga, Bia Haddad, Ricardo Acioly, Rogério Dutra, Bruno Soares, André Sá, Marcelo Melo, Thiago Monteiro e Larri Passos. Ele também recebeu uma placa pelos serviços prestados ao tênis. “Quero agradecer por todos esses anos que pude fazer meu serviço. Recebi muito carinho e conquistei muito mais que eu esperava. Foi um grande privilégio para mim jogar diante de vocês e ter representado o Brasil”, disse.

“Só agradecer a todos que estão aqui hoje, meus treinadores, os amigo que estiveram comigo. Não conquistei nada sozinho, vocês fizeram parte disso. Agradecer minha família, que me apoiou desde pequeno. Não é uma jornada fácil. Sou muito grato. Espero ter conseguido me despedir de uma maneira bacana. Muito obrigado”, completou. Profissional desde 2005, Bellucci se despede da carreira considerado Top 10 da história do país. Mesmo sem títulos de Grand Slam, chamou atenção pelo seu tênis de alto nível. Foram quatro conquistas de torneio ATP: Gstaad, em 2009 e 2012, além de Santiago, em 2010, e Genebra em 2015 em oito decisões. Nas duplas, ergueu o troféu em Stuttgart, em 2013. Entre os grandes feitos da carreira de Thomaz estão vitórias contra os Top 10 Fernando Verdasco, Andy Murray, Tomas Berdych, David Ferrer, Janko Tipsarevic e Kei Nishikori. Seu melhor ranking foi o 21º lugar, em 2010. “Ser o número 21 do mundo, conquistar 4 títulos ATP, 8 Challengers, além de representar o Brasil em 37 partidas da Copa Davis e levar o País até as quartas de final dos Jogos Olímpicos não é para qualquer um. Você foi e sempre será um gigante do tênis. Valeu, Bellucci”, agradeceu a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

*Com informações do Estadão Conteúdo