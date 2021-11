Eliminatórias: Alemanha goleia Liechtenstein por 9 a 0; Portugal empata com a Irlanda

Equipe de Hans-Flick já está garantida na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar

Reprodução/ Twitter @DFB_Team_EN Equipe alemã já está classificada para o Mundial de 2022



Classificada para a Copa do Mundo do Catar, a seleção da Alemanha não teve muito trabalho para vencer Liechtenstein na nona rodada das Eliminatórias Europeias. Jogando na Volkswagen Arena, a equipe de Hans-Flick fez 8 a 0, abrindo o placar logo aos 11 minutos com pênalti batido por Gündogan. Aos 20, Kaufmann fez gol contra e ampliou a vantagem dos alemães. Leroy Sané deixou o dele aos 22, e Marco Reus fez o quarto um minuto depois. No segundo tempo, Sané fez mais um aos 4 minutos de partida, e Thomas Muller marcou aos 31 minutos. Ridle Baku fez mais um aos 35 minutos e Muller apareceu para fazer o oitavo aos 41. Goppel fez contra aos 44 e a partida terminou 9 a 0 para os donos da casa. A vitória coloca a Alemanha com 24 pontos na liderança do Grupo J. No outro jogo da chave, Romênia e Islândia empataram em 0 a 0.

No Grupo A, Portugal tinha a chance de abrir vantagem na liderança, mas ficou apenas no empate sem gols com a Irlanda. A seleção de Cristiano Ronaldo está com 17 pontos na primeira colocação, empatado com a Sérvia que folgou nessa rodada. Luxemburgo está em terceiro com 9 pontos, na frente da Irlanda com 6 e Azerbaijão com 1. Além desses jogos, a Espanha venceu a Grécia por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B. A Croácia fez 7 a 1 em Malta e a Rússia goleou Chipre por 6 a 0.