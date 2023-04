Brasil vence Alemanha no último grande teste antes da Copa do Mundo Feminina 2023

Equipe treinada por Pia Sudhage mostrou um bom futebol diante da segunda melhor seleção do ranking da Fifa

Thais Magalhães/CBF Brasil venceu a Alemanha no último teste antes da Copa do Mundo Feminina



A seleção brasileira feminina venceu a Alemanha por 2 a 1, nesta terça-feira, 11, em Nuremberg, no último grande teste antes da Copa do Mundo Feminina 2023. Apesar de ainda lamentar a derrota nos pênaltis para a Inglaterra, na decisão da Finalíssima, o Brasil entrou no jogo ligado e construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Logo aos dez minutos, Tamires aproveitou rebote da goleira para abrir o placar. Depois de sustentar a pressão das donas da casa, a Canarinho ampliou aos 37 minutos, com Ary Borges. A jovem bateu escanteio curto, recebeu de volta e cruzou fechado, direto para as redes. No retorno do intervalo, a equipe verde e amarela soube administrar o resultado contra a 2ª melhor seleção do ranking da Fifa e ainda criou chances para fazer o terceiro gol. Já nos acréscimos, Jule Brand ainda descontou para as germânicas, mas sem ameaçar o triunfo das sul-americanas. Agora, o time comandado por Pia Sundhage só volta a campo em julho, diante de países de menor expressão. As brasileiras estão no Grupo F do Mundial, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia é contra as panamenhas, no dia 24 de julho. A Alemanha está na chave H, com Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. A grande decisão da Copa está agendada para 20 de agosto.