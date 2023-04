Partida entre Brasil e Inglaterra teve o quinto maior público já registrado pelo futebol feminino

Derrota nos pênaltis pela decisão da Finalíssima é a única partida da seleção brasileira feminina que figura entre as cinco com maior público da história

BEN STANSALL/AFP Andressa Alves comemora gol na Finalíssima



A partida entre Brasil e Inglaterra, ocorrida nesta quinta-feira, 6, registrou o quinto maior público da história do futebol feminino, com 83.132 pessoas no estádio de Wembley, deixando para trás a final olímpica entre Japão e Estados Unidos em 2012, com 80.203 pessoas. Há cerca de três meses da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada entre julho e agosto na Nova Zelândia e Austrália as inglesas e as brasileiras se enfrentaram na decisão da Finalíssima, campeonato de apenas um jogo que coloca em disputa as campeãs da Europa contra as campeãs da América do Sul. A lateral Lucy Bronze trocou passes com a meio-campista Stanway e tocou para Toone, que bateu de primeira para abrir o placar aos 22 minutos. O empate brasileiro só veio nos últimos minutos da etapa final. Nos acréscimos, Adriana cruzou rasteiro para área e a goleira Earps espalmou. Andressa aproveitou o rebote e chutou firme para empatar o jogo aos 93 minutos e levar a decisão para as penalidades máximas. A decisão terminou 4 a 2 para as europeias, que conquistaram o título da Finalíssima. O Brasil fará um amistoso contra a Alemanha na próxima terça-feira, 11, em Nuremberg. Esse será o último jogo antes da Copa do Mundo. A estreia no mundial acontece no dia 24 de julho contra o Panamá, às 8h do horário de Brasília. Confira abaixo o ranking dos cinco maiores públicos do futebol feminino.