Brasil vence o Uruguai por 2 a 0 e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Arthur e Richarlison marcaram os gols da seleção, que termina o ano na liderança do torneio

Lucas Figueiredo/CBF Jogadores comemorando gol de Arthur contra a 'Celeste'.



Nesta terça-feira, 17, Brasil enfrentou o Uruguai na cidade de Montevidéu e derrotou os donos da casa pelo placar de 2 a 0. Os gols brasileiros foram marcados pelo meio-campista Arthur e pelo atacante Richarlison no primeiro tempo do jogo. A partida foi válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Apesar da vitória, o jogo começou complicado para a seleção. Mesmo com mais posse de bola, o Brasil não conseguia manter a bola no campo de ataque e viu o Uruguai ameaçando a meta brasileira e o atacante Darwin Núñez chutar uma bola no travessão. A situação se reverteu quando o Uruguai diminuiu a intensidade do jogo. Após jogada de Everton Ribeiro, Gabriel Jesus escorou de cabeça e Arthur marcou depois que a bola desviou na defesa. No final do primeiro tempo, Renan Lodi cruzou e Richarlison mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Brasil melhorou e continuou pressionando a defesa do Uruguai. A situação dos uruguaios ficou ainda mais complicada depois que o atacante Cavani foi expulso após choque com Richarlison. Depois da expulsão, o Uruguai teve um gol anulado e o jogo esfriou, sem muitas chances para nenhum dos lados. Com o resultado positivo, o Brasil encerrará 2020 na liderança do torneio e com 100% de aproveitamento, sendo a única seleção a conseguir o feito. Equador (9), Argentina (7), Uruguai (6) e Paraguai (5) completam a parte de cima da tabela das eliminatórias. O próximo jogo da seleção está previsto para ocorrer em 25 de março e será contra a Colômbia.