Vampeta surpreende ao responder quem é melhor entre Diniz e Ceni; assista

O Velho Vamp polemizou ao responder a pergunta de Flavio Prado antes do confronto decisivo entre São Paulo e Flamengo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Flamengo/São Paulo/Flamengo Vampeta escolheu o seu preferido entre Rogério Ceni e Fernando Diniz



Fernando Diniz, treinador do São Paulo, e Rogério Ceni, comandante do Flamengo, voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 18, no Morumbi, no segundo confronto das quartas de final da Copa do Brasil – na ida, o Tricolor paulista venceu por 2 a 1, em pleno Maracanã. No programa Esporte em Discussão, a pergunta sobre qual dos dois é o melhor técnico foi levantada, e os comentaristas do Grupo Jovem Pan não fugiram da questão. Assista ao debate ao final da matéria.

Divergindo dos colegas de bancada, Vampeta escolheu Diniz como mais qualificado e justificou a sua opinião lembrando do histórico de embates entre os treinadores. “Fernando Diniz está na frente porque o Rogério ainda não ganhou dele em nenhuma competição. Mesmo quando saiu do Fortaleza para treinar o Flamengo, um time mais forte, o Ceni não venceu. É duelo! É confronto direto. Hoje, o Diniz é melhor, com certeza. Agora, para um dos dois a batata vai assar na quarta-feira. Quem não passar, será pressionado. O Brasil não quer saber se o Rogério cegou agora. É pressão”, comentou o Velho Vamp.

Rogério Ceni, de fato, ainda não conseguiu vencer Fernando Diniz desde que se tornou técnico de futebol. Ao todo, o “Mito” perdeu para o rival em quatro oportunidades e empatou em outras duas (veja o retrospecto abaixo). Para colocar o Rubro-Negro na semifinal, ele precisará quebrar esse tabu e conseguiu um triunfo por dois gols de diferença. Uma vitória do Flamengo pelo placar mínimo leva a disputa para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado beneficia o São Paulo.

Veja o retrospecto entre Fernando Diniz e Rogério Ceni: