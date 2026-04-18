Brasil x Canadá: onde assistir ao vivo, horário e transmissão da final do FIFA Series

Brasil e Canadá se enfrentam pelo Fifa Series neste sábado (18), às 22h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Thais Magalhães/CBF

Brasil e Canadá se enfrentam neste sábado (18), às 22h30, na Arena Pantanal, em partida válida pela final do Fifa Series.

A Seleção Brasileira vem de duas vitórias por goleada na Fifa Serie. Venceu a Coreia do Sul por 5 a 1 na estreia e fez 6 a 1 na Zâmbia no segundo jogo. O Canadá também vem invicto. Na primeira partida, fizeram 4 a 0 na Zâmbia. Na partida contra a Coreia do Sul, venceu por 3 a 1.

Onde assistir Brasil x Canadá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, Ge.globo e Fifa+.

O confronto vai decidir quem será o campeão da primeira edição do Fifa Series. Para Seleção Brasileira levar o trofeú, precisa de um empate, já que a equipe tem vantagem no saldo de gols.