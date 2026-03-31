Brasil x Croácia: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo amistoso antes da Copa do Mundo
Arte/Jovem PanAmistoso marca a última partida antes da convocação final
Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (31), em amistoso internacional. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian no YouTube.
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