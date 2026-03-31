Jovem Pan > Esportes > Futebol > Brasil x Croácia: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Brasil x Croácia: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo amistoso antes da Copa do Mundo

  • Por Jovem Pan
  • 31/03/2026 20h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Brasil x Croácia Amistoso marca a última partida antes da convocação final

Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (31), em amistoso internacional. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >