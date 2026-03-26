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Brasil x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Brasil e França se enfrentam em amistoso nesta quinta-feira, às 17h, no Gillette Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 26/03/2026 12h29 - Atualizado em 26/03/2026 12h37
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Rafael Ribeiro/CBF Lucas Paquetá, da seleção brasileira, arrisca chute durante amistoso contra o Japão O amistoso é uma das últimas etapas de preparação antes da Copa do Mundo de 2026

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira, dia 26, às 17h, no Gillette Stadium, em amistoso internacional.

O amistoso é uma das últimas etapas de preparação antes da Copa do Mundo de 2026, e deve ser palco dos últimos testes de Carlo Ancelotti antes da competição.

Onde assistir Brasil x França ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 16h. 

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo na televisão aberta, Sportv na TV fechada, e GETV no YouTube, com transmissão iniciando às 16h.

 

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