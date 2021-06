Brasil x Peru: Cueva deve perder vaga no time de Gareca após ser flagrado em ‘festa Covid’

De acordo com a imprensa peruana, o motivo da punição do treinador foi o fato do meia ter sido flagrado em uma reunião de amigos, sem máscara, bebendo e fumando

Reprodução/Twitter @SeleccionPeru Cueva durante a viagem de Lima, no Peru, até o Rio de Janeiro



O meio-campista Christian Cueva deve perder a vaga na equipe titular da seleção peruana na partida diante do Brasil, marcada para a próxima quinta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, pela segunda rodada da Copa América. De acordo com a imprensa peruana, o motivo seria uma punição do treinador Ricardo Gareca, que ficou insatisfeito com a conduta do meia após ele ser flagrado em uma reunião de amigos, sem máscara, bebendo e fumando. Na mídia local, o incidente foi batizado de “festa Covid”, em referência à doença que já matou 189 mil pessoas no Peru.

Com passagens por São Paulo e Santos, Cueva acumulou polêmicas em sua trajetória no futebol brasileiro, seja se atrasando para treinamentos ou se envolvendo em brigas, como a acontecida no litoral paulista, antes de deixar o time da Vila Belmiro – o meia hoje defende o Al-Fateh, da Arábia Saudita. Ainda assim, o armador é tratado como peça-chave na seleção peruana, que vai brigar por uma das quatro vagas no Grupo B, que tem Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela. Antes de viajar ao Rio de Janeiro, no entanto, a seleção peruana informou que um preparador físico foi afastado por ter testado positivo para o novo coronavírus.