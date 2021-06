CBF muda horários das partidas entre Sport x Grêmio e Ceará x Bahia pelo Brasileirão

Pedidos foram feitos pelas emissoras de televisão para não interferir no jogo da seleção brasileira na Copa América

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO

Devido a realização da Copa América, a Confederação Brasileira de Futebol –CBF anunciou na tarde desta segunda-feira, 14, a alteração de horários de duas partidas do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo entre Sport e Grêmio, que será realizado na quarta-feira, dia 17, passou das 21h para as 19h (horário de Brasília) para não conflitar com o horário do jogo da seleção brasileira contra o Peru, pela segunda rodada da fase de grupos. Pela nota da CBF, essa foi uma medida para evitar “conflito na grade de programação da emissora detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro”, que é a TV Globo. Já o duelo entre Ceará e Bahia, marcado para as 19h do mesmo dia, foi antecipado para as 16h a pedidos da TNT Sports, que transmitirá a partida.

Confira abaixo o detalhamento das mudanças:

Sport/PE x Grêmio/RS

De: 21h Para: 19h

Data: 17/06, quinta-feira (mantida)

Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife/PE (mantido)

Ceará/CE x Bahia/BA

De: 19h Para: 16h

Data: 17/06, quinta-feira (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE (mantido)