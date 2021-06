Com gols de Romero, Paraguai vira e vence a Bolívia por 3 a 1 na Copa América

Ex-jogador do Corinthians e Romero Gamarra marcaram para os mandantes enquanto que Saavedra anotou o gol dos visitantes

Gamarra marcou o outro gol do Paraguai no jogo



Mesmo saindo atrás no placar, o Paraguai venceu a Bolívia por 3 a 1 pela Copa América 2021. A partida foi disputada na noite desta segunda-feira, 14, no Estádio Olímpico. O time visitante abriu o placar com Saavedra no primeiro tempo e recuou, permitindo pressão do Paraguai durante o restante do jogo. No fim da primeira etapa, Cuéllar foi expulso e os bolivianos jogaram com um a menos durante todo o segundo tempo. Na volta do intervalo, os paraguaios voltaram a pressionar e abriram o placar com Gamarra. Logo depois, Ángel Romero virou o jogo para o Paraguai. Depois disso, a equipe continuou pressionando e viu Romero fechar o placar aos 35 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Paraguai lidera o grupo A, com 3 pontos, seguido por Argentina e Chile, que têm 1 ponto. Na próxima rodada os paraguaios não jogarão enquanto que a Bolívia enfrentará o Chile na sexta-feira, 18.