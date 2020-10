Brasileirão: 11 treinadores foram demitidos em apenas 16 rodadas; confira a lista

Pandemia afeta trabalho dos técnicos, encavalando competições, com pouco tempo para descanso e treinamento, e com jogadores testando positivo para Covid-19

Alex Silva/Estadão Conteúdo O técnico Vanderlei Luxemburgo é exaltado por jogadores do Palmeiras após título do Campeonato Paulista de 2020



A pandemia atrapalhou o trabalho de todos os clubes de futebol do mundo – não só pela repentina e inesperada paralisação da temporada. O problema maior veio depois: muitas competições encavaladas, um jogo atrás do outro, pouquíssimo tempo para descanso e treinamento, jogadores e mais jogadores testando positivo para a Covid-19 e desfalcando o time. Uma lista enorme de obstáculos que os treinadores estão precisando enfrentar. Mas isso não parece amolecer os corações dos dirigentes brasileiros. Vanderlei Luxemburgo caiu no dia 14 de outubro. Deixou o Palmeiras, um dos favoritos em todas as casas de apostas esportivas online, nove pontos atrás do líder. Foi o 11º técnico da série A do Campeonato Brasileiro demitido em apenas 16 rodadas. O torneio nem chegou na metade e o Goiás já demitiu dois comandantes: Ney Franco e Thiago Larghi. Dorival Júnior foi dispensado depois de quatro derrotas seguidas do Athletico-PR, mas em três delas o treinador não pôde sequer ficar no banco porque havia testado positivo para a Covid-19.

Usando a Premier League, para muitos o melhor torneio de futebol do mundo, para mostrar como os números no Brasil são surpreendentes: em toda a temporada passada, apenas sete técnicos foram dispensados. A discrepância em relação ao Brasileirão seria ainda maior não fosse o Watford, responsável por três demissões. Claro que na Inglaterra os clubes têm mais dinheiro, mais jogadores de qualidade, mas parece óbvio que o bom futebol apresentado por lá também passa pela continuidade dos treinadores no cargo. “Futebol é feito por duas bases. A primeira é estabelecer o conceito de jogo, a segunda é ter tempo para trabalhar”, diz Thiago Larghi, demitido pelo Goiás depois de apenas 38 dias no cargo, e que passou um tempo afastado por ter testado positivo. Está aí uma base que os dirigentes de clubes brasileiros não têm: tempo de trabalho. E, se continuar nesse ritmo, o ano da pandemia será lembrado também como a temporada que teve o maior número de treinadores demitidos no Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os 11 técnicos dispensados nesta temporada do Brasileirão: