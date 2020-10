Torcedores do Santos pedem #ForaRobinho após revelações sobre caso de estupro coletivo

Milhares de internautas pediram que o atacante deixe o Peixe

Santos/Divulgação Robinho durante assinatura de contrato com o Santos; ao lado dele, de pé, com as mãos apoiadas sobre a mesa, o presidente Orlando Rollo



Muitos torcedores do Santos e de outros clubes brasileiros ficaram enfurecidos com o atacante Robinho após as novas informações sobre o caso de estupro, no qual o jogador é condenado em primeira instância pela Justiça italiana. De acordo com matéria do Globoesporte.com, nesta sexta-feira, 16, a sentença mostra que o atleta e seus companheiros tinham ciência de que a vítima, uma mulher albanesa, estava completamente alcoolizada no momento do incidente, que aconteceu em uma boate de Milão, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. Em gravações, o atacante, inclusive, confirma que colocou o pênis dentro da boca da jovem enquanto ela estava “fora de si”.

Imediatamente, milhares de internautas subiram as hashtags #ForaRobinho e #Nojento, pedindo para que a diretoria do Santos não confirme a contratação do atleta de 36 anos – ele foi anunciado nesta semana e assinou contrato de cinco meses. A sua aquisição, no entanto, dependerá de uma reunião entre o Conselho Deliberativo do Peixe, na próxima quarta-feira, 21. O procedimento é padrão e está previsto no estatuto, já que toda e qualquer negociação precisa ser aprovada pelos conselheiros quando o clube está há três meses da eleição presidencial. Caso o Conselho Deliberativo aprove o jogador, Robinho deverá estrear no domingo, dia 25 de outubro, contra o Fluminense, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o atleta poderá jogar a Copa Libertadores – o time da Vila Belmiro já está classificado para a fase de oitavas de final.

Autorizada pela Justiça italiana, diversas gravações de ligações telefônicas entre os acusados foram interceptadas. Em uma delas, Falco, amigo do jogador, diz a Robinho que a mulher “não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé e que estava realmente fora de si”. O atacante, então, concordou e afirmou que “O (NOME DE AMIGO 1) tenho certeza que gozou dentro dela”, revela uma das escutas que começaram a ser feitas em 2014. No mesmo ano, o atacante foi interrogado pela Justiça e afirmou que havia feito sexo oral consensual com a vítima. Veja as transcrições aqui.

Veja algumas manifestações dos internautas abaixo

https://twitter.com/btimaos/status/1317130453543981065

Santos, vocês são um time gigante do Brasil, contratar esse estrupador desgraçado só vão acabar com vocês, tenham noção de quem vocês estão contratando.#ForaRobinho — Zagen 🇾🇪 (@ZagenTST) October 16, 2020