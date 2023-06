Brasileirão feminino define chaveamento da fase mata-mata com clássico paulista; confira

Primeira fase do torneio terminou nesta segunda-feira, 12, também com a definição dos rebaixados

Adriano Fontes/CBF Corinthians terminou a primeira fase na primeira colocação



A primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino 2023 terminou nesta segunda-feira, 12, com as oito equipes definidas para o mata-mata e os três rebaixados. Após 15 rodadas, o Corinthians terminou na liderança com 37 pontos, seguido de Palmeiras e Ferroviária. Também se classificaram Santos, Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro. Os quatro piores times foram rebaixados para a Série A2: Bahia, Athletico-PR, Real Ariquemes e Ceará, que teve apenas um ponto conquistado. Com a definição das posições, o chaveamento para a próxima fase foi definido. Seguindo a lógica do 1º contra o 8º, o 2º contra o 7º e etc, os jogos ficaram assim:

Corinthians x Cruzeiro

Palmeiras x São Paulo

Santos x Flamengo

Ferroviária x Internacional

Última rodada teve protesto e vitória por W.O.

A última rodada teve um resultado inesperado. Real Ariquemes e Santos iriam se enfrentar em Rondônia, mas o time da casa decidiu não entrar em campo como protesto pelos dois meses de salários atrasados e as Sereias da Vila venceram por W.O. (elas já estavam classificadas para a próxima fase). Nas redes sociais, as jogadoras da equipe se pronunciaram de forma unânime. ‘Acesso em 2022, muita história construída, muitos percalços superados à queda em 2023, e fica a questão do porquê? Em ano de Copa do Mundo feminina é inadmissível que alguns clubes ainda não tenham competência para gerir a modalidade, junto à falta de apoio das entidades. Nos faz refletir como isso ainda acontece no “país do futebol”. Não poderemos trabalhar dentro de campo hoje, mas estamos lutando de fora em prol ao futebol feminino. Hoje o nosso protesto de não entrar em campo foi em busca de melhorias a nossa modalidade. Justamente para que não aconteçam situações como a nossa de salário atrasado. E mais que isso, continuaremos lutando e nos empenhando em fornecer às próximas gerações um futebol em que os sonhos e expectativas possam ser conquistados da mesma forma o qual idealizamos antes de iniciar esse caminho”.