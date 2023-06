Em amistoso agitado, Alemanha e Ucrânia empatam em 3 a 3

Alemães disputaram o milésimo jogo de sua história nesta segunda-feira

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Alemanha e Ucrânia fizeram amistoso nesta segunda-feira, em Bremen



No milésimo jogo de sua história, a Alemanha sofreu, mas conseguiu empatar com a Ucrânia por 3 a 3 em amistoso no estádio Weserstadion, em Bremen, nesta segunda-feira, 12. Ainda em fase de reestruturação, a Alemanha mandou seu melhor a campo, já os ucranianos não contaram com nomes estrelados como Zinchenko (Arsenal), Yarmolenko (Al Ain) e Lunin (Real Madrid). O jogo foi bem aberto. Logo aos seis minutos, Füllkrug abriu o placar para os alemães, e Tsyhanjov empatou aos 18. No segundo tempo, Tsyhanjov virou aos 11 minutos e, aos 23, Rüdiger fez gol contra e aumentou a vantagem da Ucrânia para 3 a 1. Mas Havertz apareceu para diminuir aos 38 minutos e nos acréscimos, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Kimmich converteu e empatou o jogo. Ainda nessa Data Fifa, a Alemanha faz amistosos contra a Polônia no dia 16 e contra a Colômbia no dia 20. Já a Ucrânia disputará duas rodadas das Eliminatórias para a Euro. No dia 16 enfrenta a Macedônia do Norte e no dia 19, Malta.