Internacional anuncia contratação de Enner Valencia, destaque do Equador na última Copa do Mundo

Centroavante de 33 anos chega ao Colorado após cumprir seu contrato no Fenerbahçe

ODD ANDERSEN/AFP Enner Valencia comemora gol do Equador na Copa do Mundo de 2022



Destaque do Equador na última Copa do Mundo, o atacante Enner Valencia foi anunciado como reforço do Internacional nesta segunda-feira, 12. Responsável por marcar três dos quatro gols da seleção equatoriana no Mundial do Catar 2022, o centroavante chega ao Colorado após cumprir seu contrato no Fenerbahçe. Na Turquia, o jogador vinha em bom momento, somando 33 gols e 7 assistências nos 48 jogos disputados na última temporada. Em meio a boa fase, o atleta chegou de 33 anos chegou a receber propostas milionárias de times da Arábia Saudita, mas preferiu migrar para o futebol brasileiro. Formado nas categorias de base do Emelec, Valencia também coleciona passagens por Pachuca (México), West Ham, Everton e Tigres. Seu vínculo com os gaúchos é válido até junho de 2026.