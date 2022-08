Brasileirão feminino define os jogos das quartas de final; confira

Fase decisiva começa em 14 de agosto em partidas de ida e volta; rebaixados também foram definidos

Staff Images / CBF Corinthians é o atual campeão e pega o Real Brasília nas quartas



Neste domingo, 07, a primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino terminou definindo todos os classificados para as quartas de final e também os rebaixados. Ao todo, oito times se classificaram para a segunda fase, que é disputada em ida e volta. Último campeão, o Corinthians enfrentará o Real Brasília. Líder e dono da melhor campanha da 1ª fase, o Palmeiras joga contra o Grêmio. O São Paulo encara a Ferroviária e o Internacional pega o Flamengo. No chaveamento, é possível o clássico entre Corinthians e Palmeiras, repetindo a decisão de 2021, nas semifinais. Entre os rebaixados, estão o São José, Esmac, RB Bragantino e Cresspom. Os jogos decisivos começam no próximo fim de semana, dia 14 de agosto, ainda sem horários definidos.

Jogos das quartas de final

Dia 14 de agosto (ida)

Grêmio x Palmeiras

Real Brasília x Corinthians

Flamengo x Internacional

Ferroviária x São Paulo

Dia 21 de agosto (volta)

Palmeiras x Grêmio

Corinthians x Real Brasília

Internacional x Flamengo

São Paulo x Ferroviária