Com Bolsonaro na torcida, Palmeiras faz 3 a 0 no Goiás e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Verdão chega aos 45 pontos e abre seis de vantagem para o vice-líder Corinthians; na próxima rodada os dois se enfrentam no derby paulista

PH MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga voltou a converter um pênalti após dois erros



Com a presença de Bolsonaro no estádio, o Palmeiras venceu o Goiás por 2 a 0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, e abriu vantagem na liderança, chegando a seis pontos de diferença do Corinthians que é o vice-líder. O Goiás é o 13º colocado. A partida teve grande domínio dos donos da casa. Aos 19 minutos, Mike acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, a arbitragem marcou pênalti para o Verdão e Raphael Veiga converteu, ampliando para 2 a 0. Aos 37 minutos, Atuesta fez o terceiro de fora da área. Na próxima rodada, o Palmeiras faz o derby contra o Corinthians no sábado e o Goiás recebe o Avaí, no sábado. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido no Allianz pela presidente Leila Pereira e assistiu à partida ao lado de Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.